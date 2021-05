Die Mitglieder des Speyerer Stadtrats haben die Verwaltung damit beauftragt, zu prüfen, ob in der Domstadt eine sogenannte Baumschutzsatzung eingeführt werden kann. Nicht alle Stadträte sehen darin aber etwas Positives.

Hintergrund ist ein Antrag der Kooperation aus CDU, Grüne und SWG. Sie verweist darauf, dass es solche Satzungen bereits in anderen Städten, etwa in Frankenthal, gebe, und erhofft sich, dass „dadurch Lücken für den Baumschutz in der aktuellen Situation sinnvoll geschlossen werden können“, heißt es im Antrag. Die Baumschutzsatzung soll laut Kooperation den privaten und öffentlichen Baumbestand schützen und eine Ergänzung zur aktuellen Rechtslage sein. Die Kooperation betont in ihrem Antrag die wichtigen Funktionen als Schattenspender, Lebensraum für Tiere, Ruhezone für den Menschen und Sauerstoffproduzenten.

FDP und Linke gehen mit

„Überrascht, aber nicht ablehnend“ hatte Walter Feiniler (SPD) laut eigener Aussage den Antrag der Kooperation zur Kenntnis genommen. „Diese Satzung würde einige Bauvorhaben betreffen, etwa die Kita Kastanienweg und den S-Bahn-Haltepunkt Süd“, betonte er in der hybriden Sitzung des Gremiums. Man müsse sich also vor Augen führen, dass es mit der neuen Satzung keine Ausnahmen mehr gebe. „Nicht zu negativ“ sah Mike Oehlmann (FDP) den Antrag der Kooperation und auch Aurel Popescu (Linke) begrüßte den Vorstoß: „Wir tragen das mit.“

Kritik von AfD

Kritisch sah das Vorhaben Nicole Höchst (AfD). „Das wird dazu führen, dass viele Ausnahmen eingeplant werden müssen“, mutmaßte sie. Zudem betonte sie den aus ihrer Sicht „zusätzlichen Aufwand“ für Bürger und das „neue, riesige Betätigungsfeld“ für die Mitarbeiter der Speyerer Stadtverwaltung. Bei zwei Enthaltungen von Robert Schön (AfD) und Matthias Schneider (Wählergruppe Schneider) sowie drei Gegenstimmen aus den Reihen der AfD und des parteilosen Mitglieds Uwe Kübtiz wurde der Prüfantrag angenommen.