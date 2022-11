Die Stadtverwaltung informiert darüber, dass der bisherige E-Mail-Account des Beirats für Migration und Integration der Stadt Speyer bei web.de, migrationsbeirat-speyer@web.de, durch Unbekannte gekapert und vollständig übernommen wurde. Es wurden über diese Mailadresse Nachrichten an eine unbekannte Anzahl von Adressaten geschickt, in denen um Geldzahlungen und Kontaktaufnahme nach dem Muster des Enkeltricks gebeten wurde. Angeblich wurde ein Mitglied des Beirats in der Türkei bestohlen und sitzt dort fest, wenn nicht eine Zahlung in bestimmter Höhe erfolgt. Das trifft jedoch nicht zu. Empfänger sollten keinesfalls auf diese E-Mail antworten, so die Stadt. Die Sperrung des E-Mail-Accounts bei web.de wurde veranlasst.