Die Stadtverwaltung möchte zu der nicht mehr stattfindenden Kaisertafel und weiteren nicht mehr angebotenen Formaten nicht von einem „Veranstaltungssterben“ sprechen. In einer Stellungnahme zu einem RHEINPFALZ-Kommentar, in dem auf das Fehlen einer Marketing-GmbH hingewiesen wurde, erklärt die Verwaltung, dass sich in einer dynamischen Stadt über die Jahre auch die Veranstaltungsformate weiterentwickelten. Sie führt als Beleg neue Formate wie „Wein trifft Kunst“, das Filmfestival sowie den Gartenmarkt an und verweist darauf, dass auch etablierte Veranstaltungen wie Herbst- und Frühjahrsmessen stetig angepasst und optimiert würden. Allein beim Weihnachtsmarkt mit Höhenfeuerwerk am Dom als Ersatz für „Altpörtel in Flammen“ habe die Stadtverwaltung ihren Willen gezeigt, nach ihren Möglichkeiten für vielfältige Veranstaltungsangebote zu sorgen, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt gibt aber gleichzeitig zu, dass es auch vereinzelte Formate verschiedener Veranstalter gebe, die diese aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr durchführen können oder auch möchten. Für private Veranstalter werde es aufgrund gesetzlicher Vorgaben immer herausfordernder, so die Verwaltung. Sie betont, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen und verdeutlicht, dass sie für externe Veranstaltungen „natürlich auch verlässliche Partner von außen“ brauche.