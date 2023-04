Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während ab Sonntag in Rheinland-Pfalz nahezu alle Corona-Einschränkungen fallen, bleibt die Stadt Speyer bei ihrem bisherigen Kurs: Der Gesundheitsschutz in ihren Gebäuden steht weiterhin an erster Stelle. Doch das gefällt nicht allen.

Eine böse Überraschung im Herbst will Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) unter allen Umständen vermeiden. „Wir bewegen uns gerade im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch