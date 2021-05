Der Stadtvorstand hat eine Verlängerung der zinslosen Stundungen der Gewerbesteuer für Unternehmen in der Domstadt beschlossen. Wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte, werde das Angebot, die Gewerbesteuerzahlung 2018 und 2019 zu pausieren, bis 30. September verlängert. Unternehmen, die durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie finanziell angeschlagen sind, sollen so unterstützt werden. „Auf diese Weise soll weiterhin unbürokratisch Entlastung ermöglicht werden“, heißt es von der Stadt. Für die Gewerbesteuervorauszahlungen 2021 könne zudem beim Finanzamt eine Herabsetzung bis auf null beantragt werden. Die Vorauszahlung für das zweite Quartal 2020 ist zum 17. Mai fällig, für das dritte Quartal zum 16. August, für das vierte Quartal zum 15. November.