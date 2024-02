Eine Folge der Großbaustelle am Kanal mit Sperrung in der Hilgardstraße: In den umliegenden Straßen wird’s eng. Weil der Verkehr inklusive des Linienbus-Betriebs umgeleitet wird, kommt es etwa an der Kreuzung von Ludwig- und Zeppelinstraße teilweise zu Problemen im Begegnungsverkehr. Abbiegende Busse und Lieferverkehr blockierten sich seit Ende Januar teils gegenseitig. „Seit die Stadt die Haltelinien an der Ampel versetzt und Parkverbote eingerichtet hat, ist es besser geworden“, sagt Nicole Blume von Buslinien-Betreiber DB Regio Bus Mitte.

Auch die Stadt geht davon aus, dass die Probleme der ersten 14 Tage behoben sind. Ein Beispiel dafür sei die Situation rund um die Zeppelinschule, wo die Phase kurz vor der ersten Stunde ab 7.45 Uhr viel Verkehr mit sich bringt. Polizei und Straßenverkehrsbehörde seien deshalb regelmäßig vor Ort, und die Schule unterstütze vorbildlich durch den Einsatz von „Elternlotsen“, betont die Stadt auf Anfrage. Ganz ohne „chaotische Situationen“, wie Anlieger Peter Kunze in einem Brief an die Redaktion feststellt, geht es dennoch nicht: „Jetzt leben Fußgänger, Schulkinder auf dem Weg zur Zeppelinschule und Radfahrer gefährlich.“