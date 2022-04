In den städtischen Ausstellungs- und Veranstaltungsräumen entfällt ab Montag, 2. Mai, die Maskenpflicht. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. „Bei Gremiensitzungen gilt die Maskenpflicht fortan nur noch bis zur Einnahme eines festen Sitzplatzes. In den städtischen Dienstgebäuden bleibt die Maskenpflicht im Rahmen des Hausrechts sowohl für Mitarbeitende als auch für Besucherinnen und Besucher bis auf Weiteres bestehen“, so die Stadt. Ohne Maske dürfen laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auch wieder Termine in den Trausälen des Standesamts und in der Trauerhalle am Friedhof absolviert werden. In der Trauerhalle werde in der kommenden Woche auch wieder die Bestuhlung ausgeweitet.