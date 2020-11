Die Speyerer Stadtspitze hat den geschichtsträchtigen 9. November genutzt, um die Mitgliedschaft der Stadt im „Förderverein Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt“ zu erklären. Deren Vorstandsvorsitzender Eberhard Dittus berichtete, dass im Jahr 1933 auch fünf junge Männer aus Speyer, die alle Mitglieder der Naturfreunde waren, im Schutzhaft- und Arbeitslager in der früheren Turenne-Kaserne in Neustadt inhaftiert waren.

Das Lager zählt zu den frühen Konzentrationslagern und diente den Nazis zur Einschüchterung politischer Gegner. Fast 500 Männer aus mehr als 80 Gemeinden in der Pfalz wurden dort wochenlang gefangen gehalten und misshandelt. Die Gedenkstätte erinnert an sie. Sie wurde in Teilen der früheren Räume als Geschichtswerkstatt und Museum ausgebaut. „Mit der Mitgliedschaft im Förderverein möchten wir als Stadt ein deutliches Zeichen setzen und der Menschen gedenken, die im Neustadter Lager unter menschenunwürdigen Bedingungen leiden mussten“, so Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Seiler war am Montag zusammen mit ihren Kolleginnen im Stadtvorstand, mit Dittus und Gewerkschaftsvertretern ans jüdische Mahnmal in der Hellergasse gekommen, um Kränze niederzulegen. „Leider verhindert die Corona-Pandemie, dass wir diesen traurigen Tag der deutschen Geschichte wie gewohnt begehen können. All jene, die den Opfern der Reichspogromnacht gedenken möchten, sind aber herzlich eingeladen, alleine zum Gedenkstein zu kommen, einen Moment innezuhalten und vielleicht eine Blume oder ein Grablicht dort zu lassen“, wird die OB in einer Mitteilung der Stadt zitiert.

Gedenken an 1938

Gedacht wird am 9. November der „Reichspogromnacht“ im Jahr 1938, als neben vielen anderen jüdischen Gotteshäusern deutschlandweit auch die ehemalige Speyerer Synagoge in der Hellergasse bis auf die Grundmauern niedergebrannt wurde. Vor den Stadtvertretern war auch schon die AfD am Mahnmal und hatte Kränze niedergelegt – einen vom Kreisverband der Partei und einen von der Gruppe „Juden in der AfD“, die der hessische Landtagsabgeordnete Dimitri Schulz in Speyer vertrat.