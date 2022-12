Stadtverwaltung und Stadtwerke (SWS) haben gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar ein Instrument entwickelt, um die UN-Klimaziele erreichen zu können. Im Internet werden nun bestimmte Aspekte, wie Auslastung der E-Lade-Säulen oder die Photovoltaik-Einspeisung im Stadtgebiet dargestellt. Das soll erst der Anfang sein.

Die als „Dashboard“ bezeichnete Internetseite soll dazu dienen, „den dahingehenden Einsatz und die Fortschritte von Stadt und Stadtwerken zu veranschaulichen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadt sehe dies als ersten Schritt zu einem „umfangreichen Nachhaltigkeitsdashboard“. Sie spricht von einer regionalen Datenstrategie, bei der praxisnahe Anwendungen in den Vordergrund rücken sollen. „So kann beispielsweise die Parkplatz- und Ladesäulenausnutzung in Echtzeit für die Bürgerinnen und Bürger digital sichtbar und greifbar gemacht werden“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Auch über die CO2-Reduzierung durch die Einspeisung von Photovoltaik ins städtische Stromnetz soll die Plattform informieren.

SWS-Geschäftsführer kündigt weitere Daten an

Als Vorbild des Projekts diene die digitale Anzeigentafel MoNa (Monitor der Nachhaltigkeit) der Stadt Mainz. Mit der Einführung eines solchen Werkzeugs will Speyer einen Beitrag dazu leisten, die 17 global gültigen Ziele für nachhaltige Entwicklung auf „ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene in Speyer“abzubilden. Die Stadt bezieht sich auf die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen, die im Rahmen der Agenda 2030 beschlossen worden sind. Auf Bundesebene ist dafür das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zuständig.

„Damit haben wir den Grundstein für die Visualisierung diverser Smart City-Anwendungen geschaffen“, meint SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Künftig sollen mittels ausgewerteter Sensordaten weitere Anwendungsfälle auf dem „Dashboard“ dargestellt werden.

Im Netz

Das Dashboard steht unter www.stadtwerke-speyer.de/Nachhaltigkeitsmonitor zur Verfügung.