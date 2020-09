„Schnäppchentage“ ist ein dreitägiges Angebot des Speyerer Einzelhandels und der Stadt von Donnerstag, 3., bis Samstag, 5. September, überschrieben. Etwas mehr als 20 Unternehmen bieten nicht nur in ihren Räumen, sondern auch an Ständen unter freiem Himmel Waren zu reduzierten Preisen an. Es geht um den Abverkauf von Lagerbeständen. Der Aktionsbereich umfasst Maximilianstraße, Roßmarktstraße, Wormser Straße und Gilgenstraße.

„Stadt und Leistungsgemeinschaft haben gemeinsam das Veranstaltungskonzept erarbeitet, der Kommunale Vollzugsdienst wird vor Ort kontrollieren“, teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. Es müssten die Hygieneregeln der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung eingehalten werden, zu der unter anderem Abstandsmarkierungen in Wartebereichen gehören. „Toll, wie pragmatisch die Verwaltung das möglich gemacht hat“, lobt Peter Bödeker, Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft Das Herz Speyers. Ein Testlauf Ende Juli in kleinerem Maßstab sei erfolgreich gewesen. Sein Unternehmen biete „4000 Markentextilien zu Schnäppchenpreisen“, aber auch Damenschuhe, so Bödeker.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) stellt ebenfalls den Erfolg der ersten Auflage heraus und zeigt sich erfreut, dass „auf diese Weise ein Verkaufserlebnis für Kunden geschaffen wird, ohne dass sie ein gesundheitliches Risiko eingehen müssen“. Die Ankündigung der Stadt: „Sollte die Resonanz an den kommenden Tagen ebenso positiv sein wie beim letzten Mal, besteht die Option, die Aktion monatlich stattfinden zu lassen.“