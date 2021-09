Corona-Maßnahmen und die Sperrung der Salierbrücke setzen der örtlichen Wirtschaft und dem Tourismus zu. Das Stadtmarketing soll deshalb mit neuen Initiativen verbessert und digitaler werden.

Die Stadt will für den eigenen Instagram-Account mit Influencern zusammenarbeiten, kündigte Verwaltungsmitarbeiter Florian Ofer in den Gremien für Tourismus und Stadtmarketing an. Im konkreten Fall sind das zwei Reiseblogger, die über verschiedene Ecken der Stadt in ihrem eigenen Instagram-Account berichten sollen – deren Beiträge kann das Stadtmarketing dann auf dem eigenen Kanal teilen und umgekehrt. Ziel ist, damit die Reichweite des Kanals zu erhöhen und deutlich zu machen, dass sich Speyer auch für längerfristige Aufenthalte eignet – und eben nicht nur für Tagesausflüge.

Das Pilotprojekt soll im November und Dezember laufen und die Nebensaison touristisch stärken. Im Januar werde Bilanz gezogen.

Werbung zu bestimmten Zeiten

Zusätzlich planen Ofer und Kollegen, im Oktober und November auf demselben Instagram-Account Porträts von bestimmten Teilen der Stadt – wie beispielsweise dem Industriehof – oder einzelnen Unternehmen aus Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel zu präsentieren. Das Stadtmarketing strebe damit eine bessere Werbung vor allem in der Vorweihnachtszeit an.

Generell solle der Marketingbereich der Stadt von der Außenwahrnehmung her stärker von der Stadtverwaltung entkoppelt werden. Dafür werde er eine eigene Website erhalten, wenn die Mittel freigegeben sind. Die neue Seite soll 2022 online gehen, eine eigene Facebook-Seite noch dieses Jahr. Ganz analog soll das Konzept der „Selfie-Punkte“ in der Innenstadt fortgesetzt werden. Diese bisher fünf blauen Foto-Markierungen würden gut angenommen. Sie könnten ebenfalls dazu beitragen, dass Speyer in den sozialen Medien vorkommt. rhu