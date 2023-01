Speyerer Unternehmer sind eingeladen, sich an einem digitalen Austausch zur Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz zu beteiligen. Diese hatte 2022 die lokalen Unternehmen zu ihren Standortbedingungen befragt. Die Stadt Speyer hatte von den Teilnehmern die Durchschnittsnote 2,6 erhalten. Vertreter der Stadt und der IHK gehen einer gemeinsamen Ankündigung am Donnerstag, 2. Februar, 17 Uhr, mit allen interessierten Unternehmen – egal, ob sie an der Umfrage teilgenommen haben oder nicht – in die Diskussion. Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung sei kostenlos, eine Anmeldung unter www.ihk.de/pfalz/anmeldung-speyer möglich. Die Stadt hatte die Ergebnisse als zufriedenstellend bezeichnet, sieht aber „nach wie vor in bestimmten Bereichen Optimierungsbedarf“. Im Netz steht die Standortumfrage der IHK unter www.ihk.de/pfalz/standortumfrage.

„Wir freuen uns, dass die Stadt sich bereit erklärt hat, mit den Speyerer Unternehmen in den Austausch zu treten“, wird Nicole Rabold, Leiterin des Bereichs Infrastruktur und Digitale Wirtschaft bei der IHK Pfalz, zitiert.