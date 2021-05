Die Stadt sucht für die Bundestagswahl am 26. September Wahlhelfer. Wer sich dafür meldet, kann neben einem Erfrischungsgeld auch eine Impfung bekommen.

Die Impfung wird möglich durch die Eingruppierung von Wahlhelfern in die Prio-Gruppe 3 durch das Land. Die Freiwilligen in den Wahlvorständen haben demnach in Rheinland-Pfalz bereits seit 23. April Anspruch auf eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus, sofern sie hier wohnen.

Für die Stadt sind die Organisation der Wahl und die Suche nach Wahlhelfern laut einer Pressemitteilung „immer eine große Herausforderung“, die ohne die Unterstützung von Ehrenamtlichen nicht zu stemmen sei. „Leider verschärft die Corona-Pandemie die Situation zusätzlich, da wir auf viele Stammkräfte aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe verzichten müssen“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert.

Schon jetzt registrieren

Wahlhelfer werden kann laut Stadt jede wahlberechtigte Person. Die Verwaltung gewährt ein einmaliges Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro. Um den Anspruch auf eine Corona-Schutzimpfung als Wahlhelfer nachzuweisen, verschickt die Stadt ein amtliches Schreiben, das im Impfzentrum vorgelegt werden kann. Für Impftermine könnten sich Interessenten bereits jetzt auf www.impftermin.rlp.de registrieren. Wann sie einen Termin bekommen, hänge aber von der Verfügbarkeit des Impfstoffs ab, erinnert die Verwaltung und betont, dass sie nicht garantieren könne, dass jeder Wahlhelfer bis zum Wahltag am 26. September bereits die zweite Impfung erhalten hat.

Noch Fragen?



Wer bei der Bundestagswahl als Wahlhelfer im Einsatz sein will, kann sich per E-Mail an wahlen@stadt-speyer.de oder unter Telefon 06232 14-2353 oder 14-2354 im Wahlamt melden.