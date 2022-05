Erstmals nach einer Corona-bedingten zweijährigen Zwangspause soll das Speyerer Altstadtfest am 9. und 10. September wieder stattfinden. Die Stadt sucht dafür noch Teilnehmer. Wer Interesse an der Teilnahme zum 45. Altstadtfest hat, kann sich bis Dienstag, 31. Mai, bei der Verwaltung melden. Die Anmeldung erfolgt formlos per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de. Alternativ lässt sich ein Formular auf der städtischen Homepage herunterladen und ausfüllen. Darüber hinaus möchte die Stadt erfahren, was verkauft oder aufgestellt werden soll, ob Flächen wie Innenhöfe vorhanden sind und ob darüber hinaus Wünsche bestehen. Die Eröffnung des Altstadtfestes ist für Freitag, 9. September, 18.30 Uhr, geplant.