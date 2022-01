Die Stadt Speyer sucht rund 60 Freiwillige, die als sogenannte Erhebungsbeauftragte beim Zensus 2022 mithelfen. Ihre Aufgabe ist es, im Zeitraum von Mitte Mai bis Mitte August Interviews mit Speyerern und Speyererinnen durchzuführen und sie dafür in ihrem Zuhause zu besuchen. Die ausgefüllten Fragebögen müssen sie anschließend an die Erhebungsstelle im ehemaligen Speyerer „Stift“ zurückbringen, heißt es in der Stellenausschreibung, die die Stadt am Freitag veröffentlicht hat. Wer Erhebungsbeauftragter oder -beauftragte werden möchte, muss im März an einer Schulung in Speyer teilnehmen. Falls sich die Pandemie-Situation verschlechtert, könne die Befragung auch telefonisch laufen. Für die ehrenamtliche Tätigkeit soll es eine Aufwandsentschädigung geben. Die Interviewenden sollten zuverlässig, kontaktfreudig, zeitlich flexibel und mobil sein. Interessierte können sich per E-Mail an zensus.info@stadt-speyer.de wenden. Die Ausschreibung gibt es auf speyer.de/zensus2022.