Die Stadt Speyer hat die Stelle eines oder mehrerer Behindertenbeauftragten ausgeschrieben. Die zweijährige Amtszeit beginnt demnach am 1. Mai; Bewerbungen sind bis Ende Februar möglich. Es handelt sich um ein Ehrenamt, für das eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

Amtsinhaber sind Brigitte Mitsch und Rhett-Oliver Driest. Mitsch war 2018 zusammen mit Hermann Krämer ins Amt gewählt worden, nachdem der langjährige städtische Behindertenbeauftragte Wolfgang Brendel gestorben war. Nach Krämers Rücktritt aus persönlichen Gründen folgte ein Jahr später Driest, 2020 wurden beide wiedergewählt. Sie werde abermals kandidieren, kündigt Mitsch auf Anfrage an: „Die Arbeit macht viel Spaß, die Zusammenarbeit mit der Stadt ist sehr gut.“ Sie gehe davon aus, viel bewegt zu haben, auch wenn es teils nur Kleinigkeiten waren. Driest war für eine Aussage zu einer möglichen weiteren Kandidatur nicht erreichbar.

Auswahl trifft am Ende der Stadtrat

Bewerben kann sich der jetzt im „Amtsblatt“ veröffentlichten Ausschreibung zufolge jeder, der Interesse an der Förderung der gesellschaftlichen Beteiligung von Menschen mit Behinderung hat. Gute kommunikative Fähigkeiten, Sozialkompetenz sowie Einfühlungsvermögen werden vorausgesetzt. Auch die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit mit der Stadt und einem möglichen Co-Beauftragten sei wichtig. Fachlich angesiedelt sind die Behindertenbeauftragten im Fachbereich für Soziales. Sie bieten in der Regel wöchentliche Sprechstunden im Rathaus an. Die Auswahl trifft der Stadtrat auf Vorschlag des Sozialausschusses.