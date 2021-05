Sicherstes Zeichen, dass auch im zweiten Corona-Jahr der Sommer naht, sind die Kübelpflanzen in der Maximilianstraße. Sie werden seit Montag wieder aufgestellt. 16 Kübel mit Hanfpalmen und 37 mit Oleander hatten die zuständigen Stadt-Mitarbeiter schon am 28. April zum Akklimatisieren aus ihrem Winterquartier in einer Gewerbehalle im Schlangenwühl geholt, so Pressesprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Am Montag wurden sie mit Lastwagen und weiteren PS-starken Geräten an ihre Standorte in der Innenstadt gebracht. Ein Großteil davon ist am Montag aufgestellt worden. Am Dienstag ist die Abteilung Stadtgrün laut Eschenbach nochmals in der Korngasse, im Rathaus-Innenhof und im Kulturhof mit 19 kleinen Kübeln unterwegs.