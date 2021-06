Wie man Bürgerinnen und Bürger bei wichtigen Entscheidungen einbinden und mitnehmen kann, dazu hat die Stadtverwaltung Speyer zusammen mit der Universität für Verwaltungswissenschaften Ideen ausgearbeitet. In einem Online-Bürgerworkshop am Donnerstag, 24. Juni, soll das Konzept nun vorgestellt und diskutiert werden. „Wie gerade auch die aktuellen Bürgerbeteiligungen zum Nahverkehrsplan und der Bewerbung der Stadt Speyer zur Landesgartenschau 2026 zeigen, ist eine frühzeitige Einbindung der Bevölkerung wichtig, um Projekte und Vorhaben im Sinne der Menschen umzusetzen und sie auf dem Weg von der Entscheidung im Stadtrat bis zur Beschlussfassung und Umsetzung mitzunehmen und aktiv einzubinden“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert. Die Stadt arbeitet seit Ende 2019 mit der Universität zusammen, um Leitlinien für einen sogenannten Partizipationsleitfaden zu erstellen. Dieser soll künftig als Grundlage für Bürgerbeteiligungen in der Domstadt gelten. Bevor er dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt wird, sollen die Speyerer und Speyererinnen aber noch ihre Meinung dazu äußern können. „Gerade weil es darum geht, möglichst viele Menschen einzubeziehen, hätte ich mir ein Präsenzformat gewünscht“, so die OB. „Mit Blick auf die nach wie vor andauernde und sich zum Glück entspannende Corona-Pandemie ist dies derzeit aber leider nur digital möglich. In jedem Fall freuen wir uns, wenn die Veranstaltung auf großes Interesse stößt.“ Mehr Informationen gibt es laut Stadt kommende Woche unter www.speyer.de/beteiligung.