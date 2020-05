Ab heute, Dienstag, „erblüht“ die Speyerer Maximilianstraße wieder. Dann beginnt die Stadtverwaltung nach eigener Mitteilung damit, die Palmen und Oleander in großen Kübeln aus dem Winterquartier zurück auf die Straße zu stellen. Darüber hinaus werden laut Stadt in dieser Woche die Wechselflorflächen am Stadteingang Landauer Straße sowie im Domgarten und im Adenauerpark für die kommenden Monate vorbereitet und mit dem Sommerflor bestückt. Insgesamt würden fast 12.000 Zierpflanzen gesetzt.