Noch in diesem Monat will die Stadt eigene Container zur Sammlung von Textilabfällen aufstellen.

Die Sammlung der Textilabfälle sollte laut Abfallwirtschaftskonzept zunächst nur ein ergänzendes Angebot der städtischen Entsorgungsbetriebe (EBS) sein. Weil sich infolge des Wertverfalls von Alttextilien immer mehr gemeinnützige und gewerbliche Sammler zurückziehen, müsse die öffentliche Hand in Speyer jetzt aber in die Bresche springen. Im März sollen die notwendigen Container dafür kommen, wurde in dieser Woche im Werkausschuss informiert. Die Kontrolle von Leerung und Trennung sei übergangsweise gesichert, sagte EBS-Leiter Jürgen Wölle zu. Im Lauf des Jahres soll diese Position ausgeschrieben werden. Geplant sind demnach rund 15 Standorte an ausgewählten Stellen, an denen schon Glascontainer stehen.