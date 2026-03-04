Gute Nachrichten zum Standort Speyer sind im neuen Jahresbericht der städtischen Wirtschaftsförderung enthalten. Auch für Leerstände zeichnen sich Lösungen ab.

Als „attraktiven Standort zum Arbeiten, Investieren und Leben“ stellte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Domstadt dar. Sie sieht sich darin auch von den rund 70 Unternehmensbesuchen bestätigt, die sie im vergangenen Jahr unternommen habe. Nicht nur positive Kennzahlen stünden für den starken Wirtschaftsstandort, sondern auch Nachrichten wie die Beseitigung von Leerständen: 2025 sei in der Maximilianstraße etwa der „Gerry-Weber“-Standort verloren gegangen, in wenigen Tagen werde aber ein neuer Mieter vorgestellt werden. Es handle sich um einen größeren Anbieter von Textilien, der schon in Speyer vertreten sei, nun aber einen zusätzlichen Standort eröffne.

Auch für die Problemimmobilie „Stoffhaus“ in der Wormser Straße 8 zeichne sich eine Lösung ab. Hier wird laut Seiler eine städtische Stiftung als Vermieterin in den nächsten Wochen einen Mietvertrag mit einem Unternehmen aus dem Bereich Handel abschließen. Dieses beziehe das Erdgeschoss. Darüber kämen städtische Büros. Die dafür geeigneten Abteilungen würden noch ausgesucht, erklärte Seiler. Deren Bereich im Stadthaus werde wohl die übergangsweise ins „Stift“ ausgesiedelte EDV-Abteilung einnehmen. Die Nutzung des eigenen Gebäudes in der Wormser Straße sei „besser als eine Fremdanmietung“, so die Oberbürgermeisterin.

Unternehmen befragt

Mit dem Jahresbericht stellten die OB und Wirtschaftsförderer Mario auch die Ergebnisse einer Standortumfrage vor, die die Stadt selbst gemacht hat. Der Rücklauf von 161 Unternehmen aus 14 Branchen sei bei 2271 zur Teilnahme aufgerufenen Betrieben zwar ausbaufähig. Mit den (nicht repräsentativen) Ergebnissen könne man trotzdem etwas anfangen. 46,6 Prozent der Befragten bewerteten demnach ihre Geschäftslage als gut oder sehr gut – diese Werte lägen deutlich höher als im Land oder Bund. 79,6 Prozent der Unternehmen hätten in den vergangenen drei Jahren am Standort investiert, 56,9 Prozent planten weitere Investitionen in den kommenden zwei Jahren.

„Die Standorttreue und Vernetzung ist bemerkenswert“, so Daum. Der komplette Ergebnisbericht zu diesem ersten „Wirtschaftsbarometer“ werde gegen Ostern veröffentlicht. Eine Wiederholung der Umfrage sei künftig alle zwei Jahre geplant. In den offenen Rückmeldungen sei aus den Reihen der 12,3 Prozent Unzufriedenen mehrfach die Höhe der Gewerbesteuer genannt worden. Das relativierte Daum: Speyer liege mit 415 Punkten unter dem Landesdurchschnitt von 424 Punkten und sei ein „relativ steuergünstiger Standort“. Seiler hat aus der Umfrage den Auftrag mitgenommen, die Verwaltungsarbeit effektiver zu gestalten, unter anderem mit schnelleren Bearbeitungszeiten und besserer Erreichbarkeit für Unternehmensvertreter.

Investitionen als Thema

Im 56-seitigen Jahresbericht, der unter www.speyer.de/wifö heruntergeladen oder bei der Stadtverwaltung abgeholt werden kann, spielen auch Investitionen und Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. So stecke etwa die Chemiefabrik Thor rund 14 Millionen Euro in ein Multifunktionsgebäude mit Schwerpunkten bei Nachhaltigkeit, Technologie und Ausbildung. Saint-Gobain Isover weihte eine Photovoltaikanlage mit 20.000 Modulen ein, die jährlich rund 5260 Tonnen Kohlendioxid einspare. Ebenfalls angeführt werden die neuen städtischen Elektrobusse samt Ladepark an der Heinkelstraße mit 32 Ladepunkten. Viele Initiativen der Wirtschaftsförderung, darunter neue Netzwerkformate, hätten sich bewährt.