Der „Tag der Feuerwehr“ ist eine Institution in Speyer und sorgt alljährlich für viel Betrieb rund um die Hauptfeuerwache in der Industriestraße. In diesem Jahr muss er ausfallen, wie die Stadt am Montag informierte. Sie hat die für Sonntag, 6. September, geplante Veranstaltung abgesagt. Grund: die Einschränkungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die eine solche Großveranstaltung nicht zuließen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden und das Virus nach wie vor gefährlich ist. Wir Feuerwehrleute standen in der Pandemiebekämpfung von Beginn an an vorderster Front und sind uns unserer Verantwortung daher sehr bewusst. Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und werden deshalb, auch wenn es schmerzt, in diesem Jahr auf unser Fest verzichten“, wird Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann zitiert.