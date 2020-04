Die Stadt Speyer ruft alle Bürger dazu auf, überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, Mund-Nase- oder Behelfsmasken zu tragen. „Dies ist besonders beim Einkauf im Lebensmittelmarkt, im Einzelhandel und auf dem Wochenmarkt, sowie im ÖPNV der Fall“, heißt es in einer Pressemeldung von Dienstag. Dem Aufruf der Stadt zum Spenden und Nähen von Mund-Nasen-Masken Anfang April seien viele gefolgt. 250 selbstgenähte Masken, 1400 Schutzmasken aus Asien und 50 Meter Stoff zur Herstellung von Masken seien gespendet worden.

Verteilt werden sie an ausgewählte Institutionen sowie an die Feuerwehr Speyer, das Abstrichzentrum und die Corona-Ambulanz. Ortsansässige Schneidereien freuen sich über weitere Aufträge aus der Privatwirtschaft und von Bürgern, teilt die Stadt mit. Eine Übersichtsliste Speyerer Schneidereien, die Masken verkaufen, gibt es auf www.speyer.de/verkaufsstellen_masken. Das Sankt-Vincentius- Krankenhaus Speyer hat eine Nähanleitung und Hygieneregeln erarbeitet (www.speyer.de/schutzmaske).

Ein Infizierter mehr

Die Anzahl der mit SARS-CoV-2 Infizierten ist in der Stadt um eins gestiegen. Am Dienstag (Stand: 15 Uhr) waren es 59 (Montag: 58), dazu 98 Menschen in Quarantäne. Im „Diak“ wurden gestern laut Sprecherin Barbara Fresenius sieben bestätigte und ein Verdachtsfall auf Intensivstation versorgt, davon sechs beatmet. Auf Normalstation lagen zwei bestätigte und drei Verdachtsfälle. Im „Vincenz“ lagen (Stand: 12 Uhr) zwei bestätigte Fälle, teile die Klinik am Nachmittag mit.