1500 genähte Alltagsmasken werden wegen der Corona-Pandemie an alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgegeben, sobald sie geliefert sind. Das hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) am Montag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die erste Lieferung von 500 Stück wurde bereits am Montag erwartet. Die weiteren sollen dann im Laufe der kommenden Tagen folgen, „je nachdem, wie schnell sie gefertigt sind“. Geordert hat sie die Stadt bei zwei Speyerer Anbietern. Es werde eine „dringende Empfehlung“ zum Tragen der Masken geben, „aber keine formelle Verpflichtung“, teilte Stadtpressesprecherin Lisa Eschenbach mit. Sinnvoll wäre das Tragen der Masken insbesondere bei persönlichen Besprechungsterminen, sofern solche stattfinden, bei Stellen mit Kundenkontakt oder ähnlichem. Diejenigen Kollegen, die zertifizierte Schutzausrüstung benötigen, etwas die Mitglieder des Kommunalen Vollzugsdienstes, erhalten diese natürlich trotzdem, teilte sie mit. Die Kosten für die Alltagsmasken belaufen sich auf insgesamt 10.000 Euro.