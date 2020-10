Alexander Fesenko und seine Frau Natalie freuen sich. Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn Jonas und 33 weiteren ausländischen Mitbürgern sind sie am Dienstagnachmittag im historischen Ratssaal von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) eingebürgert worden.

Alexander Fesenko, ein junger Arzt, ist 2012 aus St. Petersburg in Russland nach Frankfurt am Main gekommen und lebt mit seiner Familie seit 2014 in der Domstadt. Hier gefalle es ihm und seiner Frau sehr gut, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sohn Jonas ist 2018 in Speyer geboren.

„Für Sie beginnt hiermit ein neuer Lebensabschnitt in unserer wunderbaren Stadt“, sagt die Obergermeisterin zur Begrüßung. Abstand wahren gelte nur wegen der Corona-Auflagen. „Soziale Distanz ist nicht erwünscht.“ Die Entscheidung, die deutsche Staatsbürgerschaft und damit die neue Heimat anzunehmen, bedeute nicht, die alte Heimat aufzugeben, so die Oberbürgermeisterin.

Die Eingebürgerten bekannten sich zum Grundgesetz der BRD. Die Nationalhymne wurde auf dem Klavier gespielt, jedoch nicht gesungen.

Von den 36 Personen, die eingebürgert wurden, behalten 22 ihre bisherige Staatsangehörigkeit. Fünf von ihnen sind noch minderjährig. Sie kommen aus Albanien, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Großbritannien, Irak, Iran, Italien, Lettland, Marokko, Österreich, Polen, Rumänien, Russische Föderation, Syrien, Türkei und Ukraine. Eine Person war staatenlos. Die OB händigte ihnen die Einbürgerungsurkunden aus.

Seit 2000 wurden 2071 Einbürgerungen vollzogen. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgte Peter Seiler auf dem Klavier. cor