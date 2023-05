Um die Wohnungsnot für bedürftige Menschen in Speyer zu lindern, soll die Stadt von Immobilieneigentümern selbst Wohnraum an- und danach weitervermieten. So lautet ein Anliegen der Ratsfraktionen von CDU, Grünen und Speyerer Wählergruppe (SWG).

Die Rolle der Stadt als Mieterin soll demnach bei potenziellen Vermietern die Bereitschaft steigern, Wohnungen zur Verfügung zu stellen, die andernfalls nicht auf den Markt kommen würden – zumindest nicht für bedürftige Menschen, argumentieren die drei Fraktionen. Darüber hinaus solle die Stadt „auf eigenes Risiko“ als Vermieterin auftreten, was bedeute, dass sie für mögliche Mietausfälle oder Sanierungskosten infolge Vandalismus haften würde.

Stadt soll „auf eigenes Risiko“ handeln

An diesem Punkt entzündete sich denn auch vehemente Kritik. Matthias Schneider (WSG) fragte, wer mit dem Begriff „bedürftig“ gemeint sei und sah unkalkulierbare Kosten auf die Kommune zukommen. Aurel Popescu (Linke) gab zu bedenken, dass sich die Stadt mit diesem Vorgehen zum „Risikopuffer“ für Immobilieneigentümer machen lasse. Auch Mike Oehlmann (FDP) sah es kritisch, dass Risiken von privaten Vermietern auf die öffentliche Hand übertragen würden. Zudem gebe es für solche Fälle Instrumente des Sozialgesetzbuches. Für Philipp Brandenburger (SPD) ist es eine „klassische Aufgabe der Wohnungsbaugesellschaften“, Wohnraum bereitzustellen. Claus Ableiter (Freie Wähler) hatte Zweifel, wie sich so eine Regelung verwirklichen lasse und befürchtete einen enormen Verwaltungsaufwand.

Trotz der vielen Bedenken beauftragte der Rat mit knapper Mehrheit die Verwaltung, die Möglichkeiten der Umsetzung zu prüfen. arts