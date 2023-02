Bei der zukünftigen Entwicklung auf dem Areal des derzeitigen Kaufhof-Komplexes will die Stadt ein gewichtiges Wort mitreden. Der Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen, der Verwaltung ein „besonderes Vorkaufsrecht“ über mehrere Grundstücke in der südlichen Innenstadt im Umfeld des Warenhauses einzuräumen. Dazu gehören sowohl der Standort der Filiale selbst als auch die Fläche, auf der die Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge steht sowie die Karlsgasse. Damit wolle die Stadt „für alle Fälle“ gewappnet sein, sollte die Kaufhof-Niederlassung schließen, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Es gehe darum, die städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle in der Hand zu behalten. Oberstes Ziel sei jedoch, „dass der Kaufhof erhalten bleibt“, so Seiler.