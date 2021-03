Die zwölf Kindertagesstätten in Trägerschaft der Stadt Speyer kehren am nächsten Montag in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Zuletzt waren für wenige Tage alle Kinder wieder eingeladen gewesen, zu kommen. Jetzt geht es zurück zur zuvor mehrere Monate geltenden Regelung, dass die Schützlinge nur bei dringendem Bedarf der Eltern gebracht werden sollen. Hintergrund ist laut Mitteilung Corona: Wegen eines erhöhten Infektionsgeschehens in mehreren Kindertagesstätten habe sich der Verwaltungsstab in Abstimmung mit der zuständigen Abteilung zu der Vorsichtsmaßnahme entschlossen.

Kinder und Erzieher würden wieder festen Gruppen zugeordnet. Ein Wechsel zwischen den Gruppen sei dann nicht mehr möglich, so die Stadt. „Im Falle eines Infektionsgeschehens muss so nicht die ganze Einrichtung geschlossen werden und es wird nur die betroffene Gruppe isoliert.“ Die Maßnahme trage dazu bei, das Betreuungsangebot zu sichern, so Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs (CDU). Es könne aber auch zu Einschränkungen im Betreuungsumfang kommen, wenn der Personalschlüssel unterschritten werde oder es zu Corona-Infektionen komme.

Eltern sind informiert

Die Stadt hat nach eigener Mitteilung die Eltern und Erziehungsberechtigten am Donnerstagnachmittag über ihre Entscheidung informiert. Sie betreffe nur die Kitas in städtischer Trägerschaft. Freie und kirchliche Träger könnten selbst entscheiden. Zuletzt waren infizierte Mitarbeiter der Kita Wola, des Spielhauses Sara Lehmann und der katholischen Kita Don Bosco bekannt geworden.