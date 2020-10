In Speyer wird es kein Weihnachtsdorf auf dem Festplatz geben. Aufgrund steigender Infektionszahlen hat die Stadtverwaltung von ihrem Alternativplan zum „klassischen“ Weihnachtsmarkt auf der Maximilianstraße – von dem sie sich coronabedingt bereits vor längerer Zeit verabschiedet hat – Abstand genommen. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach nach einem verwaltungsinternen Gespräch am Dienstag auf Anfrage mit. Ganz hat sich die Stadt jedoch noch nicht von einem vorweihnachtlichen Angebot verabschiedet. Aktuell werde „über eine großflächige Verteilung von einigen wenigen Ständen in der Innenstadt beraten“, so Eschenbach. Damit wolle die Stadt den Schaustellern eine Aufstellmöglichkeit bieten und zudem für „weihnachtliche Stimmung in Speyer“ sorgen. Das neue Konzept werde derzeit erarbeitet; die Verwaltung will es am 18. November vorstellen – wenn es überhaupt dazu kommt. Denn auch bei der neuen Planung, betonte Eschenbach, müsse das „aktuelle Infektionsgeschehen im Auge behalten“ werden.