Die Stadt Speyer bietet ihren Bürgern aktuell wieder drei Formate an, an denen sie sich beteiligen und so die Stadt gestalten und bei Entscheidungsfindungen mitwirken können.

Der zweijährige Beteiligungsprozess zum ehemaligen Stiftungskrankenhaus startet mit einer Umfrage. Die gewonnenen Erkenntnisse werden Grundlage für den geplanten Architekten-Wettbewerb im Jahr 2025 sein. Unter www.speyer.de/stiftungskrankenhaus erhalten Interessierte im Internet alle Informationen und können sich bis einschließlich Montag, 1. Mai, online unter www.speyer.de/stiftungskrankenhaus-umfrage einbringen. Umfragebögen zum händischen Ausfüllen können bei der städtischen Bürgerbeteiligung unter Telefon 06232 142236 angefordert werden.

Im Nachgang zum öffentlichen Innenstadtrundgang in der Bahnhofstraße mit Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) will die städtische Wirtschaftsförderung mit einer Umfrage die Stärken, Schwächen und zukünftigen Herausforderungen identifizieren. Durch Projektvorschläge könne die Entwicklung der Straße mitgestaltet werden. Bis einschließlich Freitag, 28. April, können sich Interessierte online unter www.speyer.de/rundgang beteiligen. Umfragebögen zum händischen Ausfüllen können unter Telefon 06232 142236 angefordert werden.