Die Stadtverwaltung sagt illegalen Müllablagerungen in Speyer den Kampf an und bittet die Bürger der Domstadt, sie dabei zu unterstützen. Unter dem Motto „Engagiert unterwegs zum Gemeinwohl“ sollen sie aktiv werden.

Im Binsfeld, am Rheinufer und in der Innenstadt: Das Müllproblem spitzt sich in Speyer immer weiter zu, findet die Stadtverwaltung Speyer und will mit dem Unrat jetzt kurzen Prozess machen