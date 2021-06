Die Stadtverwaltung Speyer hat in ihren Räumen in der Großen Himmelsgasse 10 einen Info-Point für Besucher eingerichtet. Wer etwa zur Ausländerbehörde, zum Standesamt oder zur Straßenverkehrsabteilung will, findet dort montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr eine Ansprechpartnerin – die neue Mitarbeiterin Michaela Ofer. Langfristig soll dafür laut Stadt eine weitere Stelle ausgeschrieben und besetzt werden. Die Öffnungszeiten würden dann ausgeweitet. Die Stadt erhofft sich davon „große Erleichterung für unsere Abteilungen“.