Ein „Bürger*innenrat“ als mögliches unterstützendes Instrument zur Fortschreibung des städtischen Klimaschutzkonzepts – die Umsetzbarkeit dieser Idee soll die Stadtverwaltung prüfen. Den Auftrag dafür erhielt sie am Donnerstagabend vom Stadtrat.

26 Ja-, sieben Nein-Stimmen und acht Enthaltungen lautete das Votum des Rats für die Prüfung eines „Bürger*innenrats“. Es gehe nicht darum, dem Stadtrat „Macht“ wegzunehmen, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Hannah Heller die Idee hinter dem Gremium. Ein solches, bestehend aus 150 zufällig ausgewählten Bürgern, schwebt der Ratskooperation aus Grünen, SWG und CDU vor, die dafür einen Prüfantrag eingereicht hat (wir berichteten). Die Maßnahmen, die die Stadt ergreifen müsse, um die Ziele aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erreichen, müssten „enorm“ und „tiefgreifend“ sein. Die Bürger sollten deshalb stärker eingebunden werden.

Einige Stadtratsmitglieder standen der Idee eines „Bürger*innenrats“ skeptisch gegenüber. Dazu gehörte SPD-Fraktionschef Walter Feiniler. In seiner Fraktion gebe es unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema, sagte er. Wichtig sei, dass in ein solches Gremium auch Sozialverbände wie Caritas, Diakonie oder Awo eingebunden würden, da Klimaschutz auch ein „soziales Thema“ sei, betonte Feiniler. Wenig begeistert zeigte sich auch Claus Ableiter (BGS). Nicht bloßes „Gerede“, sondern konkrete Aktionen würden die Stadt beim Thema Klimaschutz weiterbringen. Die BGS sei nicht für den Ausschluss von Bürgern, sondern dafür, dass der Stadtrat „endlich“ Impulse der Bürger, wie etwa der „Fridays for Future“-Gruppe, aufnehmen solle. Michael Spirk (CDU) plädierte hingegen für „wertvolle Impulse“, die das Gremium aus seiner Sicht liefern könne. Das letzte Wort habe immer noch der Stadtrat.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kündigte Details der Prüfung für die März-Sitzung des Rats an.