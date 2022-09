Die Stadt hatte vor rund einem Jahrzehnt große Hoffnungen mit der Neugestaltung des St.-Guido-Stifts-Platzes verbunden. Trotzdem war sie danach immer wieder Kritik dafür ausgesetzt. Nun plant sie eine Umgestaltung. „Der Platz steht schon seit seiner Umgestaltung im Jahr 2013 in der öffentlichen Diskussion. Insbesondere angesichts des Klimawandels und der zunehmenden Hitze in der Stadt besteht dort Verbesserungspotenzial“, begründet Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Mitteilung der Stadt das Vorhaben.

Für Mittwoch, 28. September, 17.30 bis 19.30 Uhr, wird eine Beteiligungsaktion auf dem Platz angekündigt. Bürger könnten sich dann mit Vertretern der Verwaltung und des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Konversion austauschen und Ideen zur Anpassung des Platzes sammeln. Die Stadt kündigt einen „ergebnisoffenen“ Prozess an, in dem es einerseits um die Pflege der bestehenden Vegetationsflächen gehen soll. Andererseits werde thematisiert, „welche Teilflächen entsiegelt und wie die Vegetation insgesamt intensiviert werden kann“. Die hölzernen Pflanzkisten aus der Aktion „Das gryne Band“ seien in schlechtem Zustand und könnten dabei keine große Rolle mehr spielen. Die Umgestaltung soll laut Stadt im kommenden Frühjahr beginnen.