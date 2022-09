Auch ein Speyerer Projekt steht im rheinland-pfälzischen Landesstraßenbauprogramm für die Haushaltsjahre 2023/24, das jetzt vorgestellt worden ist. 500.000 Euro sind demnach für den Um- und Ausbau der Schifferstadter Straße zugesagt, von denen 400.000 Euro im ersten und 100.000 Euro im zweiten Jahr fließen sollen. Hintergrund: Die Stadt plant, in der Schifferstadter Straße (L528) den Bereich zwischen dem Fahrbahnteiler am Ortseingang und der Kreuzung Wartturm von Schifferstadter Straße, Waldseer Straße, Wormser Landstraße und Landwehrstraße zu erneuern. Das teilt eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage mit.

In diesem Zuge solle auch die Einmündung am alten Bauhaus mit umgebaut werden. Hier gehe es einerseits um Barrierefreiheit, andererseits um die Schaffung der Voraussetzungen für eine Pendler-Radroute. „Das Projekt steht aber noch unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Ratsbeschlusses. Das Thema soll in der November- oder Dezembersitzung auf der Tagesordnung stehen“, so die Sprecherin. Im Investitionsplan des Landes sind unter den 411 Projekten auch etliche, die sich noch im Planungsstadium befinden.