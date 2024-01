Vier neue Geschwindigkeitsanzeigen hat die Stadt vor Kurzem in Betrieb genommen. Das verbindet die Verwaltung mit einer Hoffnung. Die neuen Anlagen kommen zusätzlich zu zwei bereits vorhandenen zum Einsatz.

Derzeit befinden sich Geschwindigkeitsdisplays – zwei pro Standort und eines pro Fahrtrichtung – in der Schützenstraße, in der Petschengasse und in der Fritz-Ober-Straße vor der Integrierten Gesamtschule, heißt es aus der Verwaltung.

Nach voraussichtlich vier bis sechs Wochen sollen die Standorte wechseln – die Stadt nennt Landwehrstraße, Gilgenstraße und Mausbergweg vor der Salierschule als weitere Möglichkeiten.

„Wir hoffen, dass dadurch mehr Menschen dazu animiert werden, das Auto öfters mal stehen zu lassen und stattdessen aufs Rad zu steigen“, erläutert Beigeordnete und Umweltdezernentin Irmgard Münch-Weinmann (Grüne).