Sieben neue Corona-Fälle am Samstag und sieben am Sonntag hat das Landesuntersuchungsamt gemeldet. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 138,4. Erstmals sind am Wochenende auch zwei weitere Leitindikatoren mitgeteilt worden, mit deren Hilfe die Landesregierung künftig Warnstufen etwa für Veranstaltungen mit Ungeimpften definieren will. Speyer liegt dabei zwar bei der Inzidenz in der Warnstufe zwei (von drei), nicht jedoch bei der Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz für ins Kliniken eingelieferte Covid-19-Patienten. Hier liegt die Stadt bei null. Beim Anteil der Covid-Patienten an der Intensivbetten-Kapazität wird der Wert Rheinland-Pfalz-weit erfasst. Er liegt mit 5,07 Prozent unter den 6 Prozent, ab denen Warnstufe zwei beginnt. Erst wenn bei zwei Indikatoren die entsprechenden Werten erreicht wären, würde Speyer in Warnstufe zwei rücken.

Einen Ausblick auf die Corona-Situation im Herbst und Winter wagt in einem RHEINPFALZ-Interview Dr. Klaus-Peter Wresch, medizinischer Fachberater der Stadt Speyer.