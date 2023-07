Das Angebot, dass sich Menschen muslimischen Glaubens auf dem Speyerer Friedhof beisetzen lassen können, wird nach Aussage der zuständigen Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann „gut“ angenommen. Wie die Grünen-Politikerin im Stadtrat auf Anfrage der SPD mitteilte, wurden seit März vergangenen Jahres auf dem gesonderten Grabfeld sechs Menschen zur letzten Ruhe gebettet. In fünf Fällen wurde hierfür die Bestattungsform des Pachtgrabes ausgewählt, in dem zwei Personen beigesetzt werden dürfen. Die Pachtzeit beträgt 30 Jahre und kann immer wieder verlängert werden. Erst einmal stattgefunden hat demnach eine muslimische Bestattung in einem Reihengrab, dessen Pachtzeit auf 20 Jahre begrenzt ist. Das Grab wird danach aufgelöst, eine Verlängerung ist nicht möglich. Auch kann in einem solchen Grab nur eine Person bestattet werden. Das muslimische Grabfeld ist in west-östlicher Richtung angelegt. Beerdigt werden die Verstorbenen nach Vorgabe des Bestattungsgesetzes im Sarg, nicht im Leichentuch.