Frühlingsidyll mit Schönheitsfehlern: Die Blumenbeete zwischen Festplatz und Historischem Museum sind in ein Tulpenmeer gehaucht. Angrenzend empfingen am Wochenende Speyer-Flaggen die Besucher etwa von Weinmesse und verkaufsoffenem Sonntag. Allerdings fehlte am Rondell mit den Wappen der Speyerer Partnerstädte nicht nur das Signet des neuen englischen Partners Chichester, sondern auch eine Flagge. Eine weitere präsentierte sich etwas zersaust. Tatsächlich mangele es derzeit an einsatzfähigen Fahnen im städtischen Bestand, so eine Sprecherin der Verwaltung auf Anfrage. Sie seien „ziemlich aufgebraucht“. Stürmische Witterungsbedingungen der vergangenen Monate hätten einige Exemplare zerstört. Neue seien bestellt worden, aber noch nicht angekommen. Wenn sie da seien, „werden auch wieder drei komplette, intakte Fahnen hängen“.

Und das Chichester-Wappen? Hier stehe die Bestellung noch aus. Grund: Der städtische Haushalt für 2023 sei noch nicht genehmigt, die Freigabe der benötigten Summe davon abhängig. Im Rathaus wird die Zustimmung der Aufsichtsbehörde nun bis Ende April erhofft. Dann könne auch dieser Auftrag vorbereitet werden.