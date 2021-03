Die Marke von 12.500 Wahlscheinen für Briefwähler bei der Landtagswahl am 14. März ist am Mittwoch bei der Stadtverwaltung Speyer genommen worden. Der Stau beim Abarbeiten der Anträge sei aufgelöst. „Aktuell kommen nicht mehr so viele Anträge nach“, teilt Verwaltungssprecherin Lisa Eschenbach mit. Sie erinnert daran, dass es aufgrund der Corona-Pandemie den Appell gebe, auf Briefwahl zu setzen, obwohl auch die Urnenwahllokale geöffnet sind. Sie rät, dass Briefwahlanträge bis spätestens Mittwoch vor der Wahl im Rathaus eingegangen sein sollen, um noch rechtzeitig bearbeitet werden zu können. Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren waren es nur rund 6500 Briefwähler gewesen.