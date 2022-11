In der jüngsten Stadtratssitzung hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) das Gremium im nichtöffentlichen Teil bereits vorab über die von der Stadt in den Jahren 2019 bis 2021 aufgewendeten Mittel für externe Beratungs-, Gutachten- und Unterstützungsleistungen informiert. Die dafür erstellte Übersichtsliste wird nun – in anonymisierter Form – erstmals auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das soll auf der Homepage der Stadt passieren. „Externe Unterstützungsleistungen können aus unterschiedlichsten Gründen benötigt werden, beispielsweise bei der Erstellung von Konzepten, bei der Einführung von neuen Aufgabengebieten sowie bei Sanierungsmaßnahmen oder Projekten im Bauwesen. Dabei ist es mir wichtig, dass externe Leistungen so häufig wie nötig, aber so selten wie möglich zum Einsatz kommen. Die Expertise im eigenen Haus ist, wo immer möglich, vorzuziehen“, erläutert Oberbürgermeisterin Seiler. Eine ähnliche Information erfolgte letztmalig im Jahr 2016. Es würden alle Beratungsleistungen erfasst, die teurer als 10.000 Euro seien, hieß es. Ab 2011 sei die Summe der externen Dienstleistungen bis heute kontinuierlich gestiegen, habe sich aber zuletzt auf dem Niveau von rund 800.000 Euro stabilisiert.