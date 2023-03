Die CDU Speyer-West zeigt sich enttäuscht, dass die Stadt auf einen Vorschlag aus ihren Reihen nicht eingeht. Sie hatte angeregt, Vereinen ein Kontingent an Leihfeuerlöschern zur Verfügung zu stellen, damit diese die Auflagen bei eigenen Veranstaltungen leichter erfüllen könnten.

Die Stadt habe die Idee mit Verweis auf personelle, organisatorische und logistische Grenzen für den jetzigen Zeitpunkt zurückgewiesen, berichtet CDU-Vorsitzende Sylvia Holzhäuser in einer Pressemitteilung. Die Rückmeldung sei „leider nicht so, wie wir sie uns vorstellten“.

Die Stadtverwaltung verweist auf Anfrage auf die Belastung der Feuerwehr: die Einsatzanzahl habe sich seit 2016 fast verdoppelt und fordere die Haupt- und Ehrenamtlichen sehr. Die mögliche neue Aufgabe sei nicht möglich: „Das Erste, was in Zukunft wegfallen müsste, wenn bei gleichbleibender Personalstärke und gleichbleibenden oder sogar noch steigenden Einsatzzahlen das vorgeschriebene Aus- und Fortbildungsniveau gehalten werden will, sind Servicedienste für Dritte.“ Nur so könnte die eigene Gerätewartung dann überhaupt noch funktionieren. „Zusätzliche Serviceaufgaben sind demnach aktuell nicht darstellbar.“

Platz fehlt

Es sei davon auszugehen, dass mindestens 100 Feuerlöscher vorgehalten werden müssten, rechnet die Verwaltung mit Verweis auf die Anzahl der Weihnachtsmarktbuden vor. Dafür stehe kein Lagerraum zur Verfügung. Außerdem fehle eine Feuerlöscherwerkstatt, in der Wartung und Pflege möglich wären. Die Stadt beauftrage damit für ihre bisherigen Geräte externe Firmen. Eine Form der Hilfe sei aber denkbar: Sollten sich Vereine zusammenschließen und ein gegenseitiges Ausleihsystem organisieren, würde die Stadt „beratend und unterstützend zur Verfügung stehen“. pse