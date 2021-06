Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) appelliert an Bund und Land, die Domstadt 2021 und 2022 finanziell zu unterstützen. Hintergrund sind die eingebrochenen Gewerbesteuereinnahmen, die die Kommune seit Beginn der Corona-Pandemie beuteln und eine Lücke auf der Haben-Seite im Haushalt hinterlassen. „Für Speyer gilt: Ohne schnelle Hilfe von Bund und Land wird bei uns der Rotstift herrschen. Wir würden zu kurzfristigen Sparmaßnahmen gezwungen, die auf lange Sicht unserer Stadt Schaden zufügen. Das kann niemand wollen“, wird die OB in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung zitiert. Eine aktuelle Steuerschätzung gehe davon aus, dass in diesem Jahr bundesweit 9,4 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen fehlen werden. Die Stadt Speyer hat vor der Corona-Pandemie für das Jahr 2021 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 42,08 Millionen Euro gerechnet. Die Zahl musste nun um 5,26 Millionen Euro nach unten korrigiert werden. Vergleichbares gilt für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Anstelle von ursprünglich 27,3 Millionen Euro rechnet die Stadt jetzt nur noch mit 25,9 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr wurden Kommunen mit 12,4 Milliarden Euro von Bund und Ländern unterstützt. Speyer ist nach eigener Aussage aufgrund der Berechnungsmethode des Landes Rheinland-Pfalz leer ausgegangen.