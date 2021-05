Ein neuer Treffpunkt: Das erste Wochenende mit sommerlichen Temperaturen hat dem städtischen Ordnungsamt zusätzliche Kontrollaufgaben beschert. Im Binsfeld herrschte reger Badebetrieb, wie so oft mit Falschparkern an den Zufahrten verbunden. Allein die Stadt Speyer ahndete nach eigener Mitteilung 20 bis 25 Verstöße, dazu kamen Kontrollen der Verbandsgemeinde Rheinauen.

„Selbstverständlich wird auch am Badestrand wieder kontrolliert, das geht aber aufgrund begrenzter personeller Ressourcen nicht an jedem warmen Tag und wird auch aufgrund der nun geltenden vielen Ausnahmeregelungen immer schwieriger“, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Sie appelliert an die Bürger, sich auch beim Baden und beim Sonnen an die Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen aufgrund der Pandemie zu halten.

Maskenpflicht und Geschäfte überprüft

Bei den anderen Corona-Kontrollaufgaben dominiert weiterhin die Einhaltung der Maskenpflicht in der Innenstadt und auf dem Berliner Platz. In der Summe 57 Belehrungen dazu stehen für die Zeit von Freitag bis Sonntag in der Einsatzbilanz des Kommunalen Vollzugsdiensts, zudem 25 auf Spielplätzen, wo sich Erwachsene Mund und Nase bedecken müssen. „Größtes Problem ist nach wie vor der Eisverzehr in der Innenstadt“, so die Stadtverwaltung. Am Samstag kam ihrer Mitteilung zufolge das Problem dazu, dass ein rechtmäßig geöffnetes Geschäft in der Maximilianstraße überfüllt gewesen sei. Das Schild zur Personenbegrenzung sei nicht gut sichtbar gewesen. Bei einer Nachkontrolle sei alles in Ordnung gewesen.