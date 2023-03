Die Betreuung von Kita-Kindern in Speyer ist nach Ansicht der Stadtverwaltung in einem hohen Maß gewährleistet. „Derzeit können wir 91 Prozent der Familien mit einem Kita-Platz versorgen und den Rechtsanspruch sicherstellen“, teilt die Stadt mit. Sie reagiert damit auf den RHEINPFALZ-Beitrag „Wenn die Realität den Traum überholt“, der die geplante Einführung der App „Sdui“ in den kommunalen Kitas thematisierte. So soll die App es ermöglichen, Eltern rasch über Angelegenheiten des Kita-Betriebs zu informieren – und auch darüber, wenn Gruppen geschlossen werden müssen. Die Stadt betont, dass Kitas ihr Bestes täten, „um mit dem vorhandenen Personal die bestmögliche Betreuung der Kinder gewährleisten zu können“. Ein Problem sei der „massive Fachkräftemangel im ganzen Sozialbereich“. Auch sei die Stadt nicht vor „kurzfristig auftretenden Krankheitsausfällen gefeit“. In Anbetracht der Lage stehe Speyer im regionalen Vergleich gut da.