Ohne Beanstandungen sind Anfang der Woche die Kontrollen des städtischen Ordnungsamts in den wiedereröffneten Betrieben geblieben, die strenge Corona-Regeln einhalten müssen. Verbesserungsbedarf gibt es auf Spielplätzen.

Der Kommunale Vollzugsdienst kontrolliere die Betriebe stichprobenweise vor Ort, so Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Am Montag seien etwa sechs Friseure und Barbershops überprüft worden, in denen alles korrekt gelaufen sei. Andere Betriebe kämen noch an die Reihe.

Bei weiteren Kontrollen habe der Fokus auf der Maskenpflicht in der Innenstadt und auf Spielplätzen gelegen. Auf neun Spielplätzen hätten dabei 16 erwachsene Begleiter von Kindern wegen Masken-Verstößen „belehrt“ werden müssen. Am vorigen Wochenende hatte die Stadt von fast 100 entsprechenden Fällen auf Spielplätzen berichtet.