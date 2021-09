Eigentlich hätte sich Speyer in den nächsten Tagen auf das Altstadtfest vorbereitet. Es wäre am 10. und 11. September gefeiert worden, fällt aber Corona-bedingt im zweiten Jahr in Folge aus. 2020 hatte die Stadt als Alternative „Altstadt-dehääm“-Kisten gepackt und verkauft, in diesem Jahr verzichtet sie darauf. Die Verwaltung auf Anfrage: „Es wird in diesem Jahr leider keine Ersatz-Aktion zum Altstadtfest geben.“

Nicht ausgefallen ist die Gummienten-Aktion, die die Stadtwerke traditionell zum Fest veranstalten. Der Verkauf der Sonderedition „Nerzi Friese“ läuft bis 10. September – und ganz gut, so eine Stadtwerke-Sprecherin am Freitag: „Mittlerweile sind 600 Enten bei den Schaustellern im Domgarten und 450 bei den Stadtwerken und im Bademaxx verkauft worden.“ Es seien noch welche vorrätig. 17 Fotos seien beim mit der Aktion verbundenen Wettbewerb eingereicht worden.

Eine kulturelle Alternative ist inzwischen wieder abgesagt worden: zwei Konzerte im Paradiesgarten der Dreifaltigkeitskirche.