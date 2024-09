Der Plan der Stadt Speyer für einen verkaufsoffenen Sonntag mit neuer Begleitveranstaltung am 10. November scheint sich zerschlagen zu haben. Laut Leistungsgemeinschaft Das Herz Speyers, auf deren Vorschlag die Stadt die Termine genehmigt, ist es nicht gelungen, das geplante Format mit Musik und Wein auf die Beine zu stellen. Das habe die städtische Wirtschaftsförderung mitgeteilt. Somit werde wie in den Vorjahren die Herbstmesse Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag, den klassischen „Mantelsonntag“ am 27. Oktober, bleiben.

Das hatte eigentlich vermieden werden sollen, weil in den vergangenen Jahren die Belegung des Festplatzes durch die Messe für einen Mangel an Parkplätzen gesorgt hatte. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Herz-Speyers-Vorsitzender Peter Bödeker hatten deshalb die Entzerrung der Termine und das neue Format angeregt, um den Messplatz für Besucher mit Auto zur Verfügung zu haben.