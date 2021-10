Die künftige Begegnungsstätte für Familien in Speyer-Süd kann größer werden als zunächst geplant. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Sie hatte diese zunächst in den Räumen der früheren Apotheke am Platz der Stadt Ravenna geplant. Nun hat sie nach eigener Mitteilung zusätzlich den seit einiger Zeit leerstehenden Friseurladen auf Rückseite des Gebäudes in der Windthorststraße erworben. „Das war ein Glücksgriff! Wir sind froh, dass die Fördermittel für den Kauf freigegeben wurden und wir dem Stadtteil im Bereich der Familienbetreuung ein verbessertes Angebot präsentieren können“, wird Steffen Schwendy, Projektleiter der „Sozialen Stadt Speyer-Süd“, zitiert.

Neben einem Begegnungsraum mit einem flexibel nutzbaren Beratungsbüro zum Platz hin, könne die Einrichtung nun um einen separat nutzbaren Gruppenraum ergänzt werden. So würden auch Angebote wie ein Elterncafé, „Vorlese-Großeltern“, Krabbelgruppen oder Ernährungskurse möglich. Inga Zimmermann von der Familienbildung der Stadtverwaltung werde die Koordination der Begegnungsstätte übernehmen. Aufgrund der Erweiterung verzögere sich die hinter den Kulissen schon vorbereitete Eröffnung der Begegnungsstätte, so die Stadt: Die Umbaupläne müssten angepasst werden, bevor damit begonnen werden kann. „Mit der Eröffnung ist voraussichtlich im Herbst/Winter 2022 zu rechnen.“