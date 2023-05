Die Stadt Speyer investiert in ihre Schulgebäude. Als eine der nächsten Maßnahmen geht es dem Gymnasium am Kaiserdom (GaK) aufs Dach. Dieses wird komplett neu gedeckt, auch die Regenrinnen werden erneuert. Das Gerüst dafür soll nach Angaben der Stadtverwaltung Mitte bis Ende Mai gestellt werden. Die Dauer der Baustelle am GaK gibt die Stadt mit „mindestens sechs Monaten“ an, die Arbeiten an dem denkmalgeschützten Gebäude sollen in mehreren Abschnitten ausgeführt werden. Die Kosten belaufen sich demnach auf rund eine Million Euro.

In ähnlichen Dimensionen bewegt sich die Sanierung des Flachdachs der Integrierten Gesamtschule (IGS). Dieses ist seit Jahren undicht, weshalb Feuchtigkeit ins Hauptgebäude dringt. Hier sollen die Arbeiten in den Pfingstferien beginnen. Veranschlagt sind rund 700.000 Euro.

Sporthalle in neuem Glanz

Abgeschlossen ist indes die rund 290.000 Euro teure Sanierung der Sporthalle der Siedlungsschule. Hier fehlen laut Stadt noch die fest installierten Sportgeräte, die in den Pfingstferien montiert werden sollen. In der Sporthalle, die auch von vielen Verein genutzt wird, waren umfangreiche Sanierungen notwendig. So wurden neue Fenster eingesetzt, die über einen automatischen Rauch- und Wärmeabzug verfügen. Eingebaut wurden zudem eine ballwurfsichere Decke mit Beleuchtung, ein neuer Boden sowie Prallwände. Auch die Elektronik und die Türen wurden ersetzt.